Ереван, 8 апреля, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Полиция Армении в пятницу задержала в Ереване россиянина, разыскиваемого на родине за дезертирство. Об этом 8 апреля сообщили РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание полиции Республики Армения

В розыск 23-летний мужчина был объявлен московскими правоохранителями. Уточняется, что о задержании проинформированы прокуратура и инициатор розыска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце марта Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил майора запаса Михаила Жилина к 6,5 года колонии строгого режима с лишением воинского звания за попытку скрыться за границей, опасаясь участия в боевых действиях в зоне специальной военной операции на Украине.

Осужденный был задержан при попытке незаконно пересечь государственную границу России. Перед планируемым побегом мужчина продал всё своё имущество, а также предоставил командованию недостоверные сведения о трудоспособности.