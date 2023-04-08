Москва, 8 апреля, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Белоруссия и Россия выполнили восемь из 28 союзных программ. Об этом в интервью «Беларусь 1» рассказал посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой.

Economy.gov.by Дмитрий Крутой

По словам белорусского дипломата, к настоящему времени выполнено 80% мероприятий в рамках 28 союзных программ, ещё на 20% приходятся вопросы, отнесенные на дальнюю перспективу.

Дмитрий Крутой отметил, что во время встречи в Москве лидеры двух стран констатировали, что всё продвигается нормально.

«Восемь программ президенты подтвердили как выполненные полностью», — сказал Крутой.

Посол пояснил, что три выполненные программы касаются финансового сектора, ещё три программы в области информационных систем, а также две программы в сферах атомной энергетики и единых правил конкуренции.

Также 8 апреля в ходе интервью посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой заявил, что гарантии безопасности Белоруссии со стороны России в случае военного вторжения в республику обсуждались в Москве. По словам дипломата, у Белоруссии должны быть 100%-е гарантии безопасности. Эта тема также обсуждалась в Москве на уровне глав государств и заседания Высшего государственного совета Союзного государства.