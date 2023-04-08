Москва, 8 апреля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия одной страны на территории другого государства ― это камнем в огород Вашингтона. Такое мнение в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Фрагмент эфира в Telegram-канале 8 апреля выложил журналист Павел Зарубин.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединённых Штатов Америки мы не слышали давно», ― с ироний отметил официальный представитель Кремля

Как сообщало ИА REGNUM, французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что власти Франции против распространения ядерного оружия (ЯО) за пределы стран, которые им обладают. Он подчеркнул, что «ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе».

При этом Макрон напомнил о недавнем решении России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Такой шаг французский лидер считает «не соответствующим» международным обязательствам России и международному праву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мир пока не готов к принятию решения по всеобъемлющему отказу от ядерного оружия.