Токио, 8 апреля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Адвокаты убийцы бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заявили, что их подзащитный получает письма со словами поддержки. Об этом 8 апреля сообщила газета «Санкэй».

Kremlin.ru Синдзо Абэ

«В место предварительного заключения Ямагами приходят письма со словами поддержки от тех, кто, как и он сам, пострадал от «Церкви объединения», — говорится в сообщении издания.

Через адвокатов обвиняемый рассказал, что не может отвечать на письма, но надеется, что принятый закон о защите пострадавших от религиозных организаций и неправомерных пожертвований, будет способствовать помощи тем, кто пострадал от причастности своих родителей к религиозным организациям.

Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Убийцу Тэцую Ямагами задержали на месте. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия.

Абэ умер от потери крови в больнице. Убийца сказал, что он был «недоволен Абэ и хотел его убить», затем сообщил, что его целью первоначально был другой политик.