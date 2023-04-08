Москва, 8 апреля, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали на Высшем госсовете Союзного государства в Кремле гарантии безопасности Минска со стороны Москвы в случае военного вторжения в Белоруссию. Об этом в интервью «Беларусь 1» рассказал посол республики в Москве Дмитрий Крутой.

Economy.gov.by Дмитрий Крутой

«У Белоруссии должны быть 100%-ные гарантии безопасности в случае нападения на страну», — сказал посол, пояснив, что эта тема обсуждалась в Москве на уровне глав государств и заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

Одним из итогов заседания Высшего госсовета в Москве стало поручение советам безопасности России и Белоруссии по подготовке Концепции безопасности Союзного государства. Ожидается, что проект документа будет вынесен на подписание в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 7 апреля журналистам, что на подготовку концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии понадобится время, но её будут делать максимально быстро. На вопрос, потребует ли размещение атомного оружия в Белоруссии изменения концепции ядерного сдерживания, Песков ответил, что этого не потребуется. Днём ранее Песков подчеркнул, что страны, граничащие с Белоруссией, проявляют весьма недружественные действия, и Россия не даст союзную республику «в обиду».