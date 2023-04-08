В Киеве прихожане УПЦ отстояли защитницу Киево-Печерской лавры
В Киеве прихожане УПЦ отстояли перед силовиками защитницу Киево-Печерской лавры Викторию Кохановскую
Киев, 8 апреля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В Киеве прихожане Украинской православной церкви (УПЦ), защищающие Киево-Печерскую лавру от захвата раскольниками, не дали силовикам задержать одну из активисток Викторию Кохановскую. Об этом 8 апреля сообщила «МК».
По данным газеты, накануне к монастырю подошла группа мужчин, представившаяся сотрудниками территориальной контрразведки. Они попытались вручить Кохановской повестку на допрос и, хватая за руки, стали зачитывать документ.
Сообщается, что защитники лавры помогли женщине вырваться. При этом один из силовиков потребовал не снимать документ и не раскрывать фамилии тех, кто пытался вручить женщине повестку, объяснив это «гостайной».
Как сообщало ИА REGNUM, украинские раскольники при поддержке властей и членов экстремистских группировок уже полторы недели пытаются добиться ухода из Киево-Печерской лавры православных монахов. Активные действия начались, когда руководство заповедника вокруг лавры заявило о расторжении договора аренды с УПЦ.
Священнослужители обратились в суд, заявив, что культовые здания комплекса должны находиться в собственности общины УПЦ, так как лавру восстанавливали верующие, но её сделали государственным имуществом.