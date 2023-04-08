Киев, 8 апреля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В Киеве прихожане Украинской православной церкви (УПЦ), защищающие Киево-Печерскую лавру от захвата раскольниками, не дали силовикам задержать одну из активисток Викторию Кохановскую. Об этом 8 апреля сообщила «МК».

По данным газеты, накануне к монастырю подошла группа мужчин, представившаяся сотрудниками территориальной контрразведки. Они попытались вручить Кохановской повестку на допрос и, хватая за руки, стали зачитывать документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Сообщается, что защитники лавры помогли женщине вырваться. При этом один из силовиков потребовал не снимать документ и не раскрывать фамилии тех, кто пытался вручить женщине повестку, объяснив это «гостайной».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские раскольники при поддержке властей и членов экстремистских группировок уже полторы недели пытаются добиться ухода из Киево-Печерской лавры православных монахов. Активные действия начались, когда руководство заповедника вокруг лавры заявило о расторжении договора аренды с УПЦ.

Священнослужители обратились в суд, заявив, что культовые здания комплекса должны находиться в собственности общины УПЦ, так как лавру восстанавливали верующие, но её сделали государственным имуществом.