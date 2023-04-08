Таллин, 8 апреля, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Входящие в правящую коалицию Эстонии партии утвердили договор, в котором говорится об планах добиваться ужесточения санкций против России. В союз вошли Реформистская партия премьера Каи Каллас, Социал-демократическая партия и «Эстония 200». Об этом 8 апреля сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Эстония будет выступать за ужесточение санкций против России в Европейском союзе и поддерживать Украину в экономическом, политическом и военном плане, выступая за её принятие в НАТО, а также поддерживая скорейшее начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС», — приводит издание фрагмент текста документа.

Кроме того, коалиционным договором подтверждается, что Эстония будет поддерживать дальнейшее расширение Европейского союза и НАТО, а также развивать всестороннее сотрудничество с США как со стратегическим партнером. Правительство Эстонии пообещало принимать участие в восстановлении Украины, к тому же оно намерено добиваться того, чтобы конфискованные российские активы могли быть использованы для её восстановления.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ужесточить санкции в отношении России. Кроме того, по её мнению, западным странам и их союзникам следует снизить потолок цен на российскую нефть, а также увеличить помощь Киеву.