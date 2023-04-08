Белгород, 8 апреля, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Двое подростков в Белгородской области пострадали при попытке распилить снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Yarnews.net Скорая помощь

Инцидент произошёл в Новооскольском городском округе. В Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде и нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны.

«Решили разобрать, а точнее, распилить, в результате чего произошел взрыв», — говорится в сообщении.

В результате взрыва один подросток получил легкую контузию, а второй — осколочные ранения обеих ног и левой руки. Медики доставили его в белгородскую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, во время проведения работ в ходе реконструкции водопровода по улице Советской Ленинского района Луганска 25 февраля обнаружили почти четыре десятка снарядов времен Великой Отечественной войны. Найдено 39 осколочно-фугасных снарядов калибра 76 мм. Все снаряды были обезврежены на месте сотрудниками МВД и МЧС.