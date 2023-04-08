Москва, 8 апреля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги 8 апреля, сообщил официальный сайт РПЛ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Ахмат» Виталий Гудиев

Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0. Отличились Евгений Харин, который забил гол уже на третьей минуте и Бернард Бериша, который забил на 57-й минуте игры. Также на скамейке «Урала» из-за трехматчевой дисквалификации отсутствовал главный тренер команды Виктор Ганчаренко.

«Ахмат» с 36 очками занимает пятое место в таблице РПЛ, потерпевшие третье поражение «Урал» с 25 очками занимают десятую строчку.

В 23-м туре РПЛ «Урал» 15 апреля проведёт дома игру против ЦСКА, «Ахмат» на следующий день, 16 апреля, встретится с «Факелом» в Воронеже.

Как сообщало ИА REGNUM, московский футбольный клуб «Торпедо» уверенно обыграл команду из Воронежа «Факел» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на поле стадиона «Лужники» и закончилась в пользу столичной команды со счётом 2:0.