Санкт-Петербург, 8 апреля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Сотрудники петербургской полиции прошлой ночью провели проверку ночных клубов на улице Ломоносова в центре города недалеко от Невского проспекта, после чего закрыли десять баров. Об этом 8 апреля сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

«Проверено 13 заведений. Из них десять закрыты», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что правоохранители выявляли случаи продажи алкоголя несовершеннолетним. В рейдах также участвовали сотрудники ГАИ и подразделений по делам несовершеннолетних.

По данным пресс-службы, у 16-летниего подростка экспресс-тест выявил алкогольное опьянение. Также за нарушение порядка в отделения доставили семерых клиентов баров.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки развлекательных ночных заведений Санкт-Петербурга провели на основании данных, что в одном из них было организовано распитие алкоголя среди подростков. Якобы одно неустановленное лицо купило напитки, а потом продавало несовершеннолетним.