Лондон, 8 апреля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе конфликта несут колоссальные потери. Об этом изданию Daily Express заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, власти Киева всё равно не согласны на мирные переговоры.

«С самого начала наша политика заключалась в том, что мы не обсуждаем наши потери. Когда [конфликт] закончится, мы узнаем это. Я думаю, это будут ужасающие цифры», ― отметил украинский дипломат.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вооружённые формирования Украины не станут защищать Артёмовск любой ценой и будут сопротивляться, «пока это будет разумно». При этом украинский лидер пообещал, что ВСУ будут оказывать сопротивление и в это же время вести подготовку к контрнаступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным газеты Politico со ссылкой на оценку официальных лиц США, за год конфликта на Украине погибли более 100 тысяч военнослужащих ВСУ. Среди них ― опытные солдаты, многие из этих потерь происходят в Артёмовске.

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал, что в течение ближайших месяцев ВСУ потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек.

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, только в феврале этого года украинская армия потеряла более 11 тысяч военнослужащих. Это на четыре тысячи больше, чем в январе.