Украине предрекли ужасающие потери в спецоперации
Украинский посол в Лондоне Пристайко предрёк ВСУ ужасающие потери в спецоперации
Лондон, 8 апреля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе конфликта несут колоссальные потери. Об этом изданию Daily Express заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, власти Киева всё равно не согласны на мирные переговоры.
«С самого начала наша политика заключалась в том, что мы не обсуждаем наши потери. Когда [конфликт] закончится, мы узнаем это. Я думаю, это будут ужасающие цифры», ― отметил украинский дипломат.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вооружённые формирования Украины не станут защищать Артёмовск любой ценой и будут сопротивляться, «пока это будет разумно». При этом украинский лидер пообещал, что ВСУ будут оказывать сопротивление и в это же время вести подготовку к контрнаступлению.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным газеты Politico со ссылкой на оценку официальных лиц США, за год конфликта на Украине погибли более 100 тысяч военнослужащих ВСУ. Среди них ― опытные солдаты, многие из этих потерь происходят в Артёмовске.
Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал, что в течение ближайших месяцев ВСУ потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек.
Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, только в феврале этого года украинская армия потеряла более 11 тысяч военнослужащих. Это на четыре тысячи больше, чем в январе.