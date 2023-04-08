Нью-Дели, 8 апреля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Украина обратилась к Индии с просьбой предоставить больше гуманитарной помощи, включая фармацевтические препараты и медоборудование, пишет издание The Hindu.

ITUR. Farrell Эмине Джапарова

Ожидается, что украинская и индийская сторона обсудят этот вопрос во время визита замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой в Нью-Дели 10 апреля. Украинский дипломат пробудет в стране с 9 по 12 апреля.

В ходе визита украинский министр также заинтересована в том, чтобы получить приглашение для президента Украины Владимира Зеленского на участие во встречах «Большой двадцатки» (G20) под председательством Индии. Отметим, что Зеленскому дали выступить перед лидерами стран G20 во время саммита, который прошёл на индонезийском острове Бали.

Джапарова также, вероятно, пригласит премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля заместитель директора второго департамента Азии МИД России Александр Козлов заявил, что Индия не жертвует отношениями с Россией в пользу геополитической конъюнктуры, несмотря на давление в связи с ситуацией вокруг Украины. Индия занимает выдержанную позицию и не приносит двусторонние отношения в жертву текущей геополитической конъектуре. Козлов отметил, что Москва дорожит диалогом с Нью-Дели.