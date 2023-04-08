Пекин, 8 апреля, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Китай является важнейшим экономическим партнёром для многих стран Европы, именно поэтому мировые изменения, которые провоцирует КНР, в первую очередь влияют на Европу. Такое мнение опубликовало издание «Царьград».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Си Цзиньпин не скрывает основной стратегии Пекина идти своим путём и открыто приветствует союзнические державы», — говорится в материале издания.

Как отмечается, связь между Европой и Китаем в последние годы становится всё более тесной. Китай является крупнейшим торговым партнёром Евросоюза, а тот, в свою очередь, выступает важным источником инвестиций и технологий для Китая. Однако, при этом, растёт зависимость организации от Пекина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал европейские страны задуматься, почему процветание Европы зависит от интересов США. По его словам, Штатынаглядно придерживаются принципа «Америка прежде всего», а Европа «истекает кровью», расплачиваясь инфляцией и высокими ценами на энергоносители.