Вашингтон, 8 апреля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день выпускают до 7700 артиллерийских снарядов, пишет газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В статье говорится, что по некоторым оценкам с российской стороны выпускается в три раза больше артиллерийских боеприпасов. Если верить данной информации, это более 23 000 снарядов в день. Как отмечают авторы, дефицит снарядов вынуждает украинских военных применять снаряды «выборочно», например, нанося удары по технике.

«У украинских военных сложилась парадоксальная ситуация с артиллерией», — говорится в материале, поясняя, что ВСУ обладают достаточным количеством советской техники, но для неё недостаточно снарядов, и, наоборот, для снарядов натовского калибра 155 мм не хватает орудий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта специалист в области мировой экономики профессор Лионель Рондуэн заявил, что западные страны исчерпали ресурсы по предоставлению Украине военной поддержки и не успевают производить столько боеприпасов и техники, сколько нужно Киеву. Главной проблемой эксперт назвал то, что ВСУ теряют технику и тратят боеприпасы быстрее, чем Запад успевает поставлять. По его мнению, Киев продолжает испытывать нехватку артиллерийских орудий, теряя до десяти орудий в сутки из-за обстрелов.