Белград, 8 апреля, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Находящееся в правящей коалиции Сербии «Движение социалистов» призвало отправить в отставку министра экономики Раде Басту за призывы присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом говорится в заявлении, размещённом 8 апреля на сайте движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Голубац, Сербия

«Призываем премьера Ану Брнабич уволить этого неспособного подстрекателя и защитить честь структуры, которую он возглавляет», — говорится в обращении.

Авторы заявления назвали министра экономики «невоспитанным русофобом». Они считают, что он, выступая с антироссийскими заявлениями на встрече с представителями МВФ, показал, что настроен против своего государства.

Ранее Баста неоднократно призывал сербское правительство ввести антироссийские санкции. Он заявил, что республике слишком дорого обходится отказ от них. В марте президент Сербии Александр Вучич призвал министра заниматься своими прямыми обязанностями, а не санкциями.