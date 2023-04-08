Таллин, 8 апреля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Реформистская партия под руководством премьер-министра Эстонии Каи Каллас, Социал-демократическая партия и партия «Эстония 200», которые входят в правящую коалицию республики, утвердили коалиционный договор, в котором в том числе говорится об увеличении оборонных расходов до 3% ВВП страны. Об этом 8 апреля сообщил местный портал государственного телерадиовещания ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В документе, который определяет политику нового правительства, заявляется, что республика в течение ближайших лет придёт к «самой сложной ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны».

«На долгосрочные расходы на гособорону будет выделяться 3% национального ВВП в течение четырех лет, к которым добавятся расходы на размещение союзников», — говорится в договоре.

Уточняется, что главными направлениями развития Сил обороны Эстонии будут средства многоуровневой противовоздушной обороны (включая защиту от дронов), ракетные комплексы дальнего действия и наращивание запасов боеприпасов.

Также документ предусмотривает принятие мер поддержки оборонной промышленности республики и создание промышленного парка для производства боеприпасов, оружия и беспилотников. Кроме того, в договоре запланировано создание подразделения киберобороны и подразделения быстрого реагирования для действий в информационном пространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страны НАТО должны повысить расходы на военные нужды и довести их до 2,5%. В качестве положительного примера Певкур привёл Эстонию, где военные расходы составляют 2,8% ВВП, а в 2024 году должны повыситься до 3,2%.