Нигерия, 8 апреля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. На северо-западе Нигерии боевики похитили по меньшей мере 80 человек, среди которых дети и женщины. Об этом 8 апреля сообщила газета Premium Times со ссылкой на власти штата Замфара.

AU-UN IST PHOTO. STUART PRICE Африка

По данным издания, нападение произошло, когда жители поселка Цафе собирали хворост. Боевики похитили 80 человек и увезли их в неизвестном направлении. По информации от местных жителей, число похищенных может превышать сто человек.

Усиленный отряд военной полиции ищет боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля в преддверии выборов, в Нигерии боевики совершали атаки на полицейских. Первые два нападения произошли в районах Идемили и Ойи. Боевики использовали зажигательные бомбы и автоматы. Их жертвами стали четверо офицеров полиции. Позднее атаке подвергся ещё один полицейский участок в Идемили. Боевики убили троих стражей порядка. В полиции считают, что за нападениями может стоять сепаратистская группировка «Коренные жители Биафры» (IPOB).