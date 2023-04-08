Ясиноватая, ДНР, 8 апреля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике увеличилось число пострадавших при обстреле украинскими военными города Ясиноватая. Об этом 8 апреля сообщил мэр Дмитрий Шевченко.

Илья Питалев/РИА Новости Обстрел мирного города со стороны ВСУ

Седьмой пострадавшей стала 37-летняя женщина.

«В результате обстрела ранение получила женщина 1986 года рождения. За сегодняшний день в Ясиноватой ранения получили семь мирных жителей», ― написал глава городской администрации в Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в СЦКК, населённый пункт украинские военные обстреляли 8 апреля три раза. Удары зафиксированы в 14:40 (совпадает с мск), 15:15 и 15:20.

В общей сложности по городу было выпущено девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также две ракеты из реактивной системы залпового огня.

Как сообщало ИА REGNUM, при обстреле города Ясиноватая в ДНР ранения получили шесть человек Как уточнил мэр населённого пункта Дмитрий Шевченко, ранения получили четверо мужчин и две женщины. В результате обстрела оказались разрушены несколько домов в частном секторе.