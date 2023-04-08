Каменец-Подольский, Украина, 8 апреля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. На службу в кафедральный собор Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каменце-Подольском на прибыл митрополит Фёдор. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Kyzja86 Кафедральный собор Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каменце-Подольском на Украине

«В кафедральный собор Каменец-Подольского на вечернее богослужение прибыл митрополит Феодор», — проинформировал СПЖ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 8 апреля около 200 представителей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) подписали требование об изъятии у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) храма Александра Невского в Каменец-Подольском. А 6 апреля украинские радикалы установили плакаты с угрозами в адрес УПЦ около главного входа в собор, пообещав, что «спокойствия верующим УПЦ не будет».