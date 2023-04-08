Киев, 8 апреля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области, принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ), захватили раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщила 8 апреля Черновицко-Буковинская епархия УПЦ.

yazdor Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области

«Шепетовка. Всё», — говорится в сообщении епархии УПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Хмельницкий облсовет запретил в регионе деятельность УПЦ. Областной совет постановил лишить УПЦ права пользоваться 13 земельными участками, а также Свято-Покровским кафедральным собором. Раскольники захватили этот собор 2 апреля. Группа раскольников также явилась к монастырю УПЦ в Староконстантинове и потребовала немедленно его передать ПЦУ.

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, комментируя преследование УПЦ, отметил, что на Украине пытаются физически уничтожить каноническое православие. Он отметил, что ситуация в этой стране приобрела признаки религиозной войны.