Тайбэй, 8 апреля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Пентагон может отправить контингент на Тайвань в случае «вторжения» Китая на остров, сообщает Fox News со ссылкой на конгрессмена-республиканца от Техаса Майкла МакКола.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

Член палаты представителей Конгресса от штата Техас республиканец Майкл МакКол, прибыв на Тайвань, заявил, что конфликт с Китаем был бы «крайней мерой», но в случае нападения Пекина американские власти одобрят решение об отправке войск.

Американский политик напомнил про информацию ЦРУ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил китайским военным «быть готовыми к 2027 году» наступать на Тайвань. Также он привёл прошлогоднее заявление президента Джо Байдена о том, что США могут пойти на вооружённую защиту Тайваня от Китая.

Конгресс, по словам республиканца, имеет право санкционировать применение военной силы. «Если бы коммунистический Китай вторгся на Тайвань, это, безусловно, было бы темой переговоров и обсуждалось бы Конгрессом и американским народом», — заявил МакКол.

Комментируя информацию Fox News о том, что жители Тайваня не уверены в готовности США защищать их от Китая, глядя на то, что американцы отказались посылать контингент на Украину, МакКол пояснил: «Тайвань находится в совершенно ином положении, чем Украина. Во-первых, они (жители Тайваня — прим. ред.) не испытаны в бою и не готовы. Они не готовы к войне».

«Посмотрите на Украину, её поддерживает НАТО. У вас нет НАТО в Тихом океане», — заявил МакКол, добавив, что обсуждать военную помощь Тайваню считает своевременным.

Китайские военные 8–10 апреля проводят военные учения возле Тайваня. По словам представителя Народно-освободительной армии Ши И, манёвры нацелены, в том числе, на предостережение в адрес тайваньских сепаратистов и поддерживающих их внешних сил.

Официально Вашингтон выступает в поддержку политики «одного Китая» и не признаёт «независимость» Тайваня. На практике на Тайвань наносят визит официальные лица США, примет тому — сегодняшний визит делегации с участием МакКола.

Особенно возмутил Пекин визит на Тайвань делегации во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Президент России Владимир Путин назвал эту поездку провокацией и авантюрой.