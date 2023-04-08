Кременная, ЛНР, 8 апреля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. В районе Кременной Луганской Народной Республики подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают наступление под прикрытием автоматического миномета «Василёк». Кадры работы артиллерийского оружия показаны на видео, снятом военкором RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

На видео, опубликованном в Telegram-канале издания, российские войска готовят снаряды, заряжают миномёты, наводят и стреляют по местам дислокации украинских военных.

«Работаем по целям, как по опорным пунктам противника, наблюдательным, так и по движущейся пехоте противника», — рассказал российский военный.

С помощью «Василька» подразделения ВДВ разрушают линию обороны противника, вытесняя из леса к реке. В планах российских войск зажать силы ВСУ в котел.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие называют миномёт «Василёк» опасным цветком. Бойцы-артиллеристы считают, что один из наиболее эффективных способов работы — «кочующий миномёт». Главное правило этого тактического приёма — быстрая смена огневой позиции. Скорость и точность поражения целей достигаются благодаря корректировке огня с помощью БПЛА.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град-М» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.