Бурятия, 8 апреля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Следственный комитет начал проверку после смерти матери и полуторагодовалого ребёнка в селе Кудара в Бурятии. Об этом сообщил Telegram-канал регионального управления СК.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«8 апреля 2023 года днём в одном из домов в селе Кудара были обнаружены тела 39-летней женщины и ее полуторагодовалого ребёнка. Следственным отделом по Кабанскому району СУСК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в доме, недавно приобретённом семьёй, дымила печь. Ремонт молодые родители сделать не успели, в субботу случилась трагедия. Родственники, обеспокоенные отсутствием супругов и их ребёнка, обнаружили всех троих лежащими на диване в доме. Мужчина пришёл в сознание, после чего был госпитализирован. Женщину и ребёнка спасти не удалось.

Обстоятельства дела выясняются. Следствие назначило судебно-медицинские исследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Новосибирской области произошёл пожар в одном из домов в посёлке Пролетарский. В результате инцидента погибли двое детей восьми и четырёх лет. Они находились в доме одни, без присмотра взрослых. Без сознания их вытащили из огня соседи.