Киев, 8 апреля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Государственная пограничная служба Украины предотвратила вывоз из страны в Молдавию ковчега с частицами мощей святых. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в Telegram-канале ведомства.

AP Photo / Ukrainian Police Press Office Сотрудники Госпогранслужбы Украины

«В пункте пропуска «Табаки» пограничники обнаружили [у задержанного. — Прим. ред.] ковчег с частицами мощей 80 святых, икону и храмовый аналой», — говорится в распространенном сообщении.

По словам задержанного молдаванина, он пытался вывезти в храм Покрова Пресвятой Богородицы все обнаруженные предметы по поручению друга.

В Госпогранслужбе Украины отметили, что ковчег с частицами мощей святых перевозился небрежно, несмотря на сакральность перевозимого. О преступлении уже сообщили полиции и Службе безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что в результате рейдерской атаки на храм Украинской православной церкви в селе Липовец Киевской области скончался один из нападавших. Уточняется, что человеку стало плохо, когда он напал на священника.