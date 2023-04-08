Стамбул, Турция, 8 апреля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Один из таксистов в Турции попытался взять с туристов из Аргентины в десять раз больше положенного тарифа, за что был оштрафован. Об этом 8 апреля сообщает турецкий новостной канал TRT Haber.

Pexels Такси

По данным журналистов, инцидент произошёл в Стамбуле. Водитель довёз аргентинскую пару от дворца османских султанов Долмабахче до площади Таксим. За километр пути с небольшим, преодолённый за несколько минут, таксист запросил 385 турецких лир (1600 рублей).

Сообщается, что туристы пожаловались наряду туристической полиции, находившемуся на площади Таксим. Правоохранители оштрафовали водителя на 5 тысяч лир (около 21 тысячи рублей) и конфисковали его водительское удостоверение на 20 суток. Машину отвезли на штрафстоянку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страну в 2022 году посетили 5,2 миллиона российских туристов. Он отметил, что в Турции ожидают в текущем году рост потока отдыхающих из России.