Москва, 8 апреля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин, которому понадобилась помощь врачей во время съёмок шоу, чувствует себя лучше. Об этом он сообщил 8 апреля в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что не хотел вызывать скорую помощь, отметив своевременную помощь, оказанную ему прибывшими на вызов медиками.

Максим Блинов/РИА Новости Продюсер Иосиф Пригожин

«Чувствую себя уже лучше, ― сказал Пригожин. ― Скорая померила давление, оказала помощь. Потом я уже сам поехал в коммерческую больницу, прокапался, сделал дообследования».

Он отметил, что беспокойство коллег было связано с признаками инсульта. По мнению продюсера, причиной ухудшения самочувствия могут быть последствия коронавируса.

«Ни для кого не секрет, что от коронавируса бывают побочные явления, в том числе связанные с сосудами. Поэтому, возможно, это постковидный синдром», ― предположил Пригожин, отметив, что намерен проходить лечение в Москве, а не обращаться к зарубежным врачам.

Как сообщало ИА REGNUM, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин почувствовал себя плохо 7 апреля на съёмках ток-шоу «Звёзды сошлись». Ему были вынуждены вызвать скорую помощь

Как рассказала соведущая шоу Лера Кудрявцева, у Пригожина поднялось высокое давление, были замечены признаки онемения лица. Врачи скорой помощи диагностировали транзиторную ишемическую атаку.