Омск, 8 апреля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В Большереченском зоопарке в Омской области из-за кровоизлияния в мозг утонула белая медведица Забава, сообщила пресс-служба областного минкульта в одной из социальных сетей.

Илья Наймушин/РИА Новости Белый медведь

«В Большереченском зоопарке произошла трагедия — погибла белая медведица Забава. Новость об этом повергла в шок», — говорится в сообщении.

Руководство зоопарка организовало вскрытие животного. В нём принимали участие специалисты-патологоанатомы из Омска. По видеосвязи присоединились специалисты из Московского зоопарка. По данным вскрытия выяснилось, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. В остальном, как отмечают эксперты, медведица была полностью здорова.