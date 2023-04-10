Москва, 10 апреля, 2023, 10:10 — ИА Регнум. С 2017 года Москва подписала 10 офсетных контрактов о поставках лекарств, медизделий и продуктов питания. Общая сумма инвестиций в закупки достигает 19 млрд рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Москва на протяжении шести лет успешно реализует практику заключения офсетных контрактов. В период с 2017 по 2021 год их было подписано пять, а с начала этого года заключено еще пять офсетов в жизненно важных отраслях», — заявил он.

Семь из десяти контрактов касаются поставок лекарств. Так, в столичные медучреждения поступят более 90 международных наименований препаратов — противоопухолевых, гипогликемических, кардиопротективных и других. Один контракт направлен на поставку продуктов на молочные кухни, еще два — на поставку медицинских изделий.

«По четырем офсетным контрактам город уже получает продукцию», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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Механизм таких контрактов был внедрен в 2016 году совместно с Минэкономразвития. Москва стала первым городом, который стал подписывать офсетные контракты, и сейчас является регионом-лидером по применению такой формы государственно-частного партнерства.