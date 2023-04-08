Марьинка, ДНР, 8 апреля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Под Марьинкой в Донецкой Народной Республике продолжаются тяжёлые бои, и ВСУ несут большие потери в пехоте и бронетехнике. Об этом 8 апреля сообщает издание «Русская весна»

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Журналисты выложили видео, снятое украинским военнослужащим. На нём запечатлено, как трое солдат ВСУ тащат раненого в безопасное место и не знают, как выбраться к своим.

«Мы не выйдем, там под обстрелом», — сказал один из военных.

Как сообщало ИА REGNUM, по последней информации, российские военные прорвались к трассе Т-0504 под Артёмовском, предварительно устроив противнику «адскую ночь». Сообщается, что ВСУ удерживают позиции на юго-западе города.