Москва, 8 апреля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Торпедо» уверенно обыграл команду из Воронежа «Факел» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Алексей Филиппов/РИА Новости Матч «Торпедо — Факел». РПЛ

Игра прошла на поле московского стадиона «Лужники» и закончилась в пользу столичной команды со счётом 2:0.

В составе победителей голами отличились полузащитники Илья Кухарчук (34-я минута) и Равиль Нетфуллин (90+1-я).

Эта победа стала третьей в сезоне для «Торпедо» и первой под руководством испанского специалиста Пепа Клотета, который 28 марта сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева.

При этом «Торпедо», имеющее в активе 13 очков, продолжает находиться на последнем, шестнадцатом месте в турнирной таблице РПЛ. У «Факела» 17 очков и четырнадцатая строчка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в субботу РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу. На сайте лиги указаны даты игр с 24 по 30 туры.