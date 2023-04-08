Красноярск, 8 апреля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В Красноярске конфликт между двумя отцами учеников и тренером по хоккею с мячом закончился дракой. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Инцидент произошёл вечером 7 апреля. Конфликт между мужчинами и наставником юных спортсменов возник после завершения турнира среди игроков 2008–2009 годов рождения, который проходил в ледовой арене «Енисей». Причиной стало недовольство родителей хоккеистов тренерской работой и предвзятым отношением к их детям.

Сотрудники Росгвардии доставили обоих зачинщиков драки в дежурную часть.

«Известно, что потерпевший обратился в медицинское учреждение», ― говорится в сообщении полиции и в Telegram-канале.

По данным местных СМИ, у тренера медики зафиксировали перелом и сотрясение.

Полиция начала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Сочи избили 23-летнюю серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу Марию Доброву. Руку на спортсменку поднял 26-летний профессиональный лыжник Артём Набиулин, с которым девушка познакомилась на склонах Красной Поляны. В результате возникшего конфликта молодой человек в состоянии алкогольного опьянения избил спортсменку, а прохожим пришлось вызвать скорую и сотрудников полиции. В больнице врачи диагностировали у Добровой сильный ушиб переносицы.