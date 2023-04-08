Балашиха, Московская область, 8 апреля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Следователь возбудил уголовное дело о халатности в отношении воспитателя, избившего в Балашихе (Московская область) ребёнка с ДЦП в детском саду. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«<…> Следователем следственного отдела по г. Балашиха возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность)», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, планируют проведение допросов и судебно-медицинскую экспертизу.

Об избиении ребёнка-инвалида в детском саду в Балашихе стало известно 8 апреля. По данным Telegram-канала «112», виновником, по предварительным данным, оказалась девушка-воспитательница с психологическим образованием, которую прикрепили к мальчику для ухода и помощи в адаптации из-за болезни.