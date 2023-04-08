Гагра, Абхазия, 8 апреля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. В Абхазии началась проверка боевой готовности войск на полигонах и неизвестной местности. Как заявили в министерстве обороны республики, она проводится в рамках стартовавших 8 апреля широкомасштабных военных учений.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

На сайте оборонного ведомства отмечается, что манёвры направлены на повышение готовности и уровня слаженности войск при решении внезапно возникающих задач.

Бойцам Вооружённых сил страны предстоит отработать сложные учебные задачи, максимально приближенные к реальным.

«Особое внимание будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника современными силами и средствами, организации и поддержания взаимодействия всех видов и родов войск вооружённых сил», ― говорится в сообщении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля проверку боевой готовности вооружённых сил начали в Белоруссии. Такое поручение дал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В минобороны республики пояснили, что мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчинёнными воинскими частями, выполнять задачи по предназначению в установленные сроки.