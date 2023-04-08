Токио, 8 апреля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Экстренное приземление произвели два истребителя военно-воздушных сил США F-16 в аэропорту Мияко-Симодзисима в южной японской префектуре Окинава. Об этом 8 апреля сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По данным последних, у одного из американских истребителей начались проблемы с двигателем на расстоянии 60 километров к югу от острова Мияко.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, и удалось избежать задержек полётов гражданских самолётов. Один из истребителей сейчас ремонтируют.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Италии произошло столкновение двух самолётов. Инцидент случился в небе над Римом. В результате авиапроисшествия погибли два человека.