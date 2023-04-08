Ясиноватая, ДНР, 8 апреля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Шесть человек получили ранения при обстреле города Ясиноватая в ДНР. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

Мэр уточнил, что при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили четверо мужчин и две женщины.

В сообщении говорится, что пострадали мужчин 1963, 1958, 1931 и 1947 года рождения и женщины 1978 и 1957 года рождения.

В результате обстрела разрушено несколько домов в частном секторе.

Как сообщало 8 апреля ИА REGNUM, территорию ДНР 18 раз обстреляли украинские войска за минувшие сутки. На донецком направлении зарегистрировали 13 обстрелов со стороны ВСУ из РСЗО и артиллерии калибра 155 миллиметров. На горловском и на ясиноватском направлениях зафиксировано по два обстрела из артиллерии калибра 155 миллиметров. На волновахском направлении украинские войска совершили один обстрел из артиллерии калибра 155 миллиметров. Всего ВСУ выпустили 97 различных боеприпасов.