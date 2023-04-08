Москва, 8 апреля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) прекратили общение с певцом Филиппом Киркоровым задолго до начала спецоперации на Украине, около пяти лет назад. Об этом Киркоров рассказал «Аргументам и фактам» в интервью.

Илья Питалев/РИА Новости Певица Алла Пугачева

«Алла с Максимом сами обрубили все наши контакты ещё до всех этих событий, хотя слова худого я про них не сказал», — сообщил певец.

При этом он отметил, что благодарен Пугачёвой за полученный опыт. Киркоров также заявил, что после её отъезда из страны сам стал в России «примадонном».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Киркорова внесли в антироссийский санкционный список. После этого он опубликовал отрывок из своего давнего клипа «Просто подари», где даёт подзатыльник Владимиру Зеленскому, снявшемуся в клипе до того, как стал президентом Украины.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев по поводу уехавших из России артистов отметил, что это они потеряли больше остальных и, скорее всего, начнут возвращаться, так как мало кому интересны за границей.