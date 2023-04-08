Санкт-Петербург, 8 апреля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу мужчину, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и применении насилия к представителю власти. Об этом 8 апреля сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Интигам Алиев 1979 года рождения, задержанный 4 апреля 2023 года, обвиняется в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также в применении насилия в отношении представителя власти.

«Приморский районный суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Алиеву меру пресечения — заключение под стражу на 1 месяц 24 суток», — говорится в сообщении.

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По версии следствия, 23 марта на проезжей части около дома 39 на Комендантском проспекте в ходе дорожного конфликта обвиняемый высказал фразы, содержащие выражения крайне негативного отношения к представителям группы лиц, объединённых по признаку принадлежности к религии. 28 марта инспекторы специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и области обнаружили его автомобиль. В ответ на предложение сотрудников ГИБДД проследовать в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего, мужчина применил к ним физическое насилие, а также приёмы борьбы, после чего скрылся.

Ранее ИА REGNUM сообщало о другом инциденте, произошедшем в Санкт-Петербурге. Водитель дорогой иномарки отказался подчиниться законным требованиям полицейских и пытался сбежать от правосудия. Автомобиль «Бентли Bentayga» под управлением 58-летнего петербуржца наряд ДПС остановил около полудня 26 января на 160-м км трассы «Скандинавия» для проверки документов. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения.