Санкт-Петербург, 8 апреля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. В одном из гаражей в Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили склад с патронами и запчастями к оружию. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале.

Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Обнаруженные патроны

«Сотрудниками уголовного розыска Главка совместно с коллегами из ОМВД России по городу Сосновый Бор Ленинградской области в ходе работы по уголовному делу, возбужденному по ст. 222 ч. 1 УК РФ от 12.11.2022 года, в результате реализации оперативной информации в отношении лиц, занимающихся незаконным оборотом оружия, был проведен обыск в гараже 68-летнего жителя Соснового Бора», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом обнаружены и изъяты малокалиберная винтовка, 449 патронов, барабан к револьверу системы «Наган», затвор к карабину и затвор к пистолету с ударно-спусковым механизмом.

Отмечается, что 389 патронов — боевые, изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Хозяину гаража избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Сунженском районе Ингушетии сотрудники правоохранительных органов обнаружили схроны с боеприпасами, принадлежавшие ранее задержанному главарю бандгруппы. В связи с высокой взрывоопасностью все обнаруженные боеприпасы и взрывчатку уничтожили на месте.