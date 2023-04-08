Киев, 8 апреля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Один из пытавшихся захватить храм УПЦ в Киевской области умер, сообщает 8 апреля в Telegram-канале Союз православных журналистов Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM УПЦ

«Липовец, Киевская область. В селе была организована рейдерская атака на храм», — говорится в сообщении.

В результате один из нападавших умер. Уточняется, что человеку стало плохо, когда он напал на священника.

Подробности инцидента не приводятся. Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля украинские радикалы установили плакаты с угрозами в адрес канонической Украинской православной церкви около главного входа в собор города Каменца-Подольского Хмельницкой области, пообещав, что «спокойствия верующим УПЦ не будет». При этом Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что на Украине должна быть единственная «каноническая» Православная церковь Украины (ПЦУ), а Украинскую православную церковь (УПЦ) нужно «хирургически закрыть», как «гнойник».

Около 200 представителей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) 8 апреля подписали требование об изъятии у канонической УПЦ храма Александра Невского в Каменец-Подольском Хмельницкой области. Организация опубликовала видео, на котором зафиксирована провокация со стороны раскольников, явившихся в храм. Они выкрикивают оскорбления в адрес прихожан. Раскольники также оборвали провода громкоговорителя у храма. Полиция в происходящее не вмешивалась и не реагировала на устные обращения прихожан УПЦ.