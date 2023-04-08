Москва, 8 апреля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Судебный участок мирового судьи в Москве зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении американского стримингового сервиса Twitch и компании Wikimedia Foundation, которой принадлежит интернет-энциклопедия «Википедия».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«18 апреля суд рассмотрит административный протокол в отношении компании Twitch Interactive, Inc… Аналогичный протокол в отношении Wikimedia Foundation будет рассмотрен 20 апреля», — рассказали в суде агентству ТАСС 8 апреля.

Уточняется, что обе компании обвиняются в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена российским законодательством»). Обоим компания грозят штрафы по четыре миллиона рублей.

6 апреля суд в Москве оштрафовал владельца «Википедии» — компанию Wikimedia Foundation — на 800 тысяч рублей за неисполнение предыдущего решения суда об удалении материала о запрещённой композиции группы «Психея».