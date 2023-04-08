Москва, 8 апреля, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединённых Штатов Америки использует социальные сети для вербовки россиян и сбора разведданных. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил телеканал Fox News.

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«ФБР обратилось к социальным сетям, чтобы увеличить количество завербованных россиян, готовых предоставить необходимую американской разведке информацию», — говорится в материале, опубликованном на сайте телеканала.

По данным источника, ФБР использует новый метод, так как задача вербовки российских агентов является кране тяжёлой для исполнения, а контрразведывательные службы России являются одними из самых эффективных в мире.

В конце марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже был задержан корреспондент издания The Wall Streat Journal Эван Гершкович. По данным ФСБ, Гершкович вёл сбор сведений о деятельности одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса.