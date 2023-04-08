Вашингтон, 8 апреля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Великобритания заказала у шведской компании Saab новую партию ручных противотанковых гранатомётов Carl Gustaf М4 с нарезным стволом. Об этом сообщает американское издание Defense News.

Reise Reise Carl Gustaf М4

По данным журналистов, министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о заключении сделки на сумму 4,6 миллиона фунтов стерлингов (5,7 миллиона долларов). Сроки исполнения заказа не называются, соглашение заключили в конце марта.

«Говорится, что оружие производства Saab будет использоваться для пополнения запасов боеприпасов, переданных Украине», — отметили в издании.

Также сообщается, что Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA) в конце марта заключило с Saab рамочное соглашение на поставку в период с 2023 по 2020 год Carl Gustaf М4 и одноразовых ручных противотанковых гранатомётов AT4. По данным журналистов, сделки сопровождались обещанием содействовать вступлению Швеции в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции, где более месяца продолжаются масштабные протесты, одно из требований протестующих к властям — прекратить тратить средства на военную помощь Киеву. Как заявил один из основателей политического ядра движения — ассоциации «Граждане в жёлтых жилетах» Тьерри-Поль Валет , жители Франции не понимают, почему они должны экономить, когда сотни миллиардов евро идут на военные нужны.