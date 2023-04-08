Москва, 8 апреля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. После утечки секретных данных по Китаю, Украине и Ближнему Востоку НАТО может спасти свою репутацию, лишь начав искать предателей и внутренних врагов. Об этом, как передают РИА Новости, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«В таких реалиях единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США», — сказала Ковитиди.

По мнению сенатора, заявление киевских властей о том, что опубликованные секретные документы о весеннем контрнаступлении Украины являются подделкой, «вызывают обоснованную усмешку даже в зарубежных СМИ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля газета The New York Times сообщила, что в интернете появилась новая партия американских секретных документов по Ближнему Востоку и Китаю, а также по Украине. В интернет попали свыше 100 документов, на части из которых имеется маркировка о том, что их содержание не должны узнать представители каких-либо других стран.