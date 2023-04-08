Вашингтон, 8 апреля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Американская сторона открыта для «креативных решений», которые позволят договориться с Москвой о судьбе Эвана Гершковича и Пола Уилана, находящихся в РФ, пишет The Wall Street Journal.

Владимир Песня/РИА Новости Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы

Издание отмечает, что США столкнулись с проблемой при попытке договориться с Россией об обмену заключенными.

Как сообщил чиновник из Белого дома, Вашингтон открыт «для креативных решений по достижению соглашения как по Уилану, так и по Гершковичу». В администрации США, утверждает чиновник, постоянно взвешивают варианты на эту тему, решая, что может быть уместно или результативно.

Затруднения вызывают ситуации с обоими американцами, отмечает издание. По недавнему задержанию Гершковича заключить соглашение будет непросто.

Журналиста The Wall Street Journal Гершковича задержали в России 30 марта по подозрению в шпионаже и на два месяца заключили под стражу. Спецслужбы располагают данными о сборе репортёром сведений, составляющих в России государственную тайну.

Уилан осужден в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года. Американская сторона пыталась включить его в обмен на Виктора Бута. Но Бут вернулся в Россию в рамках обмена на осуждённую в России за контрабанду наркотиков американку Бриттни Грайнер.