Москва, 8 апреля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона против размещения ядерного оружия одной страны на территории других государств, по сути, являются яростной критикой США. Об этом 8 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Михаил Климентьев/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединённых Штатов Америки мы не слышали давно», — сыронизировал представитель Кремля, фрагмент интервью с которым выложил в своём Telegram-канале Зарубин, говоря о словах французского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Макрон в ходе своего рабочего визита в Китай заявил, что власти Франции — против распространения ядерного оружия за пределы стран, которые им обладают. Также они считают важным исключить вероятность использования его в конфликте на территории Украины.

Позднее, 6 апреля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала слова президента Франции о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другой «очередным цинизмом» и проявлением двойных стандартов. Она подчеркнула, что Россия вправе сама принимать решение по защите безопасности, тем более в данном случае оно не противоречит никаким международным обязательствам России.