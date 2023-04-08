Вашингтон, 8 апреля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Несмотря на обширные санкции, которые западные страны начали вводить против России, российские оружейные заводы продолжают работать на полную мощность. Производство боеприпасов и бронетехники идёт полным ходом. Об этом сообщило издание Army Recognition.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Издание напомнило, что в последние дни Минобороны активно демонстрирует кадры военного производства, выпускающего самые разные изделия (боеприпасы, бронетехнику). Таким образом, уверен автор статьи, Россия хочет показать, что она не ослаблена экономическими мерами, принятыми против страны, и что её оборонная промышленность по-прежнему располагает неограниченными ресурсами для производства большего количества оружия и военной техники.

«Публикация этих видеороликов и информации в социальных сетях служит сигналом всему миру о том, что российская оборонная промышленность остаётся надёжной даже перед лицом невзгод», ― говорится в материале.

Кроме того, отмечено в публикации, осуществляется дальнейшая модернизация военной продукции. Например, разработана новая двойная броня, которая позволяет боевым машинам выдержать детонацию двух килограммов тротила.

«Оборонная промышленность России продолжает демонстрировать устойчивость и адаптивность», ― подчеркнул автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявило, что оборонно-промышленный комплекс страны набрал серьёзные обороты и продолжает наращивать мощность. Предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно, подчеркнул глава государства.

На днях министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе, где в том числе производят бронетранспортёры и бронеавтомобили «Тигр». Предприятие в последнее время нарастило их выпуск. Главе Минобороны представили новейшие разработки в области бронетехники, обеспечивающие дополнительную защиту экипажа и личного состава.