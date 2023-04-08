Мелитополь, 8 апреля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Подозрительный предмет был обнаружен в Мелитополе под легковым автомобилем, принадлежащим сотруднику полиции. Об этом 8 апреля сообщает ГУ МВД Запорожской области в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Сегодня утром во дворе жилого дома под легковым автомобилем, принадлежащем сотруднику полиции, обнаружен подозрительный предмет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прибывшие на место происшествия специалисты изъяли и уничтожили устройство, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дело готовившего покушение на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову украинского диверсанта Ярослава Жука передано в суд. Согласно материалам дела, покушение на Шапурову произошло в июне 2022 года во время празднования Дня России в Мелитополе у входа в административное здание.