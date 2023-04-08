Вашингтон, 8 апреля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки перебазировали атомную субмарину с крылатыми ракетами «Томагавк» на Ближний Восток для «обеспечения безопасности в регионе». Об этом в субботу, 8 апреля, сообщило издание Associated Press со ссылкой на представителя 5-флота ВМС США Тимоти Хокинса.

Rebecca Rebarich, U.S. Navy ПЛАРБ класса «Огайо» ВМС США

По словам Хокинса, американская подводная лодка, базирующаяся на военно-морской базе Кингс-Бей (штат Джорджия), прошла через Суэцкий канал в пятницу, 7 апреля.

Ранее 8 апреля агентство Reuters сообщало, что в Ближневосточном регионе была замечена ударная атомная подводная лодка США Florida класса «Огайо», осуществляющая патрулирование. Отмечалось, что упомянутая субмарина оснащена крылатыми ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

В марте в администрации президента Соединённых Штатов Америки сообщили о создании в Австралии британско-американских ротационных сил из субмарин США и Великобритании. Президент США Джо Байден заявил, что подводные лодки для Австралии от США, отправленные в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие.