Москва, 8 апреля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Блогер и музыкант 21-летний Даня Милохин признался в выпуске YouTube-шоу «Подкаст Джарахова № 1», что пожалел о потере связи с Россией.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Блогер, актер Даня Милохин

«Я зря потерял коннект с Россией», — сказал Милохин.

В интервью блогер признался, что его продюсер Ярослав Андреев призывал не терять связь с родиной, но он не стал его слушать. Милохин также пожаловался на отсутствие денег. По его словам, люди боятся дальше с ним работать.

Певец также сказал, что сейчас зарабатывает в основном на детских корпоративах в Дубае. Как признался Даня, предприниматель Никита Ефремов помог ему выступить на нескольких детских праздниках.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля сбежавший из России блогер Даня Милохин заявил, что живет в США за счёт друзей. Он признался, что эмиграция повлияла на его доходы и что сейчас ничего не зарабатывает. При этом приемный отец Дани Милохина попросил не ставить его сына в один ряд с предателями Родины за то, что тот уехал из страны в период проведения спецоперации по защите Донбасса. По мнению отца, молодого человека просто спровоцировали на антироссийские выпады более хитрые коллеги и расчетливые хозяева «ТикТок-хауса».