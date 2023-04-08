Херсон, 8 апреля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. В Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины разрушена школа. Об этом сообщили в администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По данным властей, очередной удар по гражданской инфраструктуре в Херсонской области украинские военные нанесли вечером 7 апреля.

«На этот раз была разрушена школа в селе Макаровка. Украинские боевики выпустили девять ракет HIMARS, из которых шесть были сбиты российскими силами ПВО. Три ракеты поразили школу, в которой по счастливой случайности никого не было», ― говорится в сообщении областной администрации в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля на территории Херсонской области была раскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракты в Новой Каховке с целью массового убийства мирного населения и дискредитации государственного строя. Также обнаружены крупные схроны взрывчатки

В результате артобстрела Новой Каховки в Херсонской области со стороны ВСУ в феврале была разрушена школа. Ранее при массированном обстреле со стороны киевских военных сильные повреждения получило здание школы в населённом пункте Михайловка Запорожской области.